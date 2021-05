Duda Reis celebra após fase turbulenta: "Ganhei 7kg e estou radiante"

Após separação de Nego do Borel, em dezembro de 2020, Duda fez diversas acusações contra o funkeiro.

Em janeiro, a atriz prestou denúncia contra o ex na Delegacia da Mulher, em São Paulo. Em seu depoimento, Duda acusou o ex-noivo de ameaça, estupro de vulnerável, injúria, lesão corporal, transmissão de HPV e violência doméstica.

"Ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com cachorro grande. Ele dizia que ia matar minha família. Eu sentia medo, me sentia um rato num beco sem saída, era a pior sensação do mundo. Eu sabia de tudo do que ela está envolvido, das coisas ilícitas que ele fazia", explicou a ruiva.