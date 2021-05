Paulo Gustavo não tinha comorbidade, revela equipe médica

Paulo Gustavo, que faleceu na última quarta-feira, 4, após longa luta contra a Covid-19, não tinha comorbidades, revelou a equipe médica do hospital Copa Star, no Rio. Em entrevista ao Fantástico, nesse domingo, 9, os médicos explicaram que a asma de Paulo era leve e estava há muitos anos controlada, portanto não teve nenhuma interferência em seu tratamento.

"Não, não tinha nenhuma doença", afirmaram os médicos, sobre o humorista estar no grupo de risco.

Segundo a reportagem do programa, nos dias anteriores à sua internação o ator já tinha sido diagnosticado com coronavírus e monitorava a doença em casa com um oxímetro. No entanto, a doença avançava de forma muito rápida.

Nesses primeiros dias, Paulo fez três tomografias. Na primeira, tinha menos de 10% dos pulmões comprometidos; na segunda, 25%; e na terceira tomografia já estava com 75% dos pulmões acometidos.