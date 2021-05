As famosas que vão comemorar o Dia das Mães pela primeira vez em 2021

Muitas celebridades viraram mamães no último ano!

Além de estrelas como Katy Perry e Gigi Hadid terem dado às boas-vindas para seu primeiro bebê, Emma Roberts, Emma Stone, Sophie Turner e Emily Ratajkowski também estão com um novo integrante na família!

Mas apesar de serem celebridades, as novas mamães também têm que lidar com fraldas sujas, substâncias misteriosas e acordar no meio da noite para cuidar do pequeno - assim como nós.