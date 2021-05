Ideias de presente para o Dia das Mães gastando pouco

O Dia das Mães acontecerá neste domingo, 9, e nós mal podemos esperar para celebrar as fortes mulheres que nos colocaram neste mundo! Porém, o problema é que, com a pandemia, muitas pessoas não estão ficando com muito dinheiro no fim do mês. Além disso, a grande maioria dos filhos não estão conseguindo ver os pais por medo de colocar eles em risco de pegar o coronavírus.

Com isto em mente, pensamos em algumas formas criativas de você conseguir presentear sua mãe sem gastar muito e sem precisar sair de casa. Não deixe passar em branco!