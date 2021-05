Missa de sétimo dia de Paulo Gustavo será no Cristo Redentor, diz colunista

A morte de Paulo Gustavo repercutiu entre familiares, amigos próximos e celebridades, desde Tatá Werneck até Beyoncé. Paulo faleceu aos 42 anos na noite da última terça-feira, 4, devido às complicações da Covid-19.

O corpo do humorista foi cremado após a realização de um rápido velório no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, no Rio de Janeiro.

E segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a missa de sétimo dia do ator vai acontecer no dia 10 de maio no Cristo Redentor, um dos maiores pontos turísticos da cidade.