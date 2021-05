Mãe de Beyoncé lamenta morte de Paulo Gustavo: "Ela também era fã dele"

A morte de Paulo Gustavo deixou muita gente triste, incluindo celebridades como Beyoncé. E na noite de quinta-feira, 6, Tina Knowles, mãe de Beyoncé, foi ao Instagram para lamentar o falecimento de Paulo e dizer que sua filha era fã do humorista.

Com uma notícia sobre a morte do brasileiro e da proliferação da Covid-19 no Brasil, Tina fez sua homenagem ao marido de Thales Bretas.

"Infelizmente, nós perdemos um querido ator e comediante, Sr. Paulo Gustavo", iniciou a mãe da estrela da música. "Sr. Gustavo era um grande fã da Beyoncé e um membro da Behive. Ela também era fã dele. Estamos orando por sua família e todos os seus fãs. Você vai fazer muita falta, Paulo".