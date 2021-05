Kourtney Kardashian rebate críticas de que KUWTK acabou por causa dela

Kourtney Kardashian está esclarecendo os rumores online!

Em um novo episódio de Keeping Up With the Kardashians, a família Kardashian tomou a difícil decisão de parar as gravações do reality show do E! após 20 temporadas. Kim Kardashian chamou a equipe de uma "família estendida" antes de cair no choro ao anunciar a última temporada.

Enquanto isso, Khloé Kardashian disse que ainda não está convencida de que o reality show deveria acabar. "Está bem claro que todo mundo tomou a sua decisão, mas eu sou a unica que discorda de toda a família", confessou Khloé.

Kourtney também falou sobre sua relação "complicada" com KUWTK. "Nós sempre falamos que faríamos isso contanto que todo mundo quisesse e estivesse feliz", explicou Kourt no confessionário. "Eu definitivamente tive os meus momentos quando não estava totalmente confortável de filmar e também tiveram momentos em que estávamos nos divertindo muito com viagens em família e várias outras experiências que não teríamos se não fosse pela gravação. É uma relação de amor e ódio".