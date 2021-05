Juliette chora em reencontro emocionante com a mãe após vencer BBB21

Juliette Freire finalmente se reencontrou com sua mãe! Na noite de quinta-feira, 6, Juliette compartilhou o momento emocionante com Dona Fátima no Instagram.

Mãe e filha aparecem abraçadas e chorando muito no clique da rede social. A vencedora do BBB21 ainda não tinha visto a matriarca desde sua saída do reality.

"O grande encontro com Mainha", escreveu a paraibana. Amamos!