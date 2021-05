Tatá Werneck rebate críticas por usar três máscaras em velório de Paulo Gustavo

Mas os comentários continuaram nas redes sociais e Tatá chegou a rebater outra usuária que disse, "tudo o que eu amava essa mulher, peguei ranço".

"Gente! Que isso? Pra que esse nível de ataque a mim? Eu tenho pânico! Eu moro com meus pais. Com minha filha. E tenho medo por mim. Tem ranço por que eu quero me proteger? Eu tô impressionada com o nível de ódio gratuito. Eu nunca saí de casa que não fosse pra trabalhar. Eu pensei muito antes de ir, mas eu tô tão deprimida e negando tudo que aconteceu que eu precisava ver para entender. Fiquei 15 minutos e saí", explicou ela sobre o velório.