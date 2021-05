Recomendado para você : Kardashians se emocionam ao falar para a equipe de KUWTK que o reality vai acabar

Ser a pessoa que vai dar uma má notícia não é fácil e as Kardashians sabem bem disso!

Em um trecho de um novo episódio de Keeping Up With the Kardashians, Kris Jenner e suas filhas, Kim Kardashian, Khloé Kardashian e Kourtney Kardashian informaram a sua equipe de longa data que elas decidiram parar de gravar o show. Assim que a reunião começa, a momager diz que "não há jeito fácil" de falar o que elas vão falar.

"Porque nós amamos muito vocês e é quase como tirar um Band-Aid", disse Kris visivelmente emocionada. "Nós só queríamos dizer pessoalmente que nós não vamos mais gravar o programa".

Kris diz que a decisão foi "excruciante". "Essa jornada tem sido a coisa mais incrível que eu fiz", ela adiciona. "E nós não conseguimos expressar a admiração que construímos por vocês no caminho".

Em seguida, Khloé também chama a equipe, que está em lágrimas, de "segunda família".