Corpo de Paulo Gustavo é cremado após velório com celebridades

O corpo de Paulo Gustavo foi cremado na tarde desta quinta-feira, 6, em Niterói, no Rio de Janeiro. Paulo faleceu aos 42 anos devido às complicações da Covid-19.

O corpo do comediante chegou por volta das 09h no salão nobre do Cemitério Parque da Colina, onde também foram enterrados Márcia Cabrita e Luiz Carlos Tourinho.

A cerimônia religiosa de despedida foi realizada por Padre Omar, reitor do Cristo Redentor, e acabou por volta de 14h30. Em seguida, aconteceu a cremação.

O velório, iniciado às 12h, contou com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo algumas celebridades. Thales Bretas, viúvo de Paulo, foi o primeiro a chegar ao local.