Príncipe Harry e Meghan Markle pedem equidade de vacinas no aniversário de Archie

Príncipe Harry e Meghan Markle estão comemorando o aniversário de Archie Harrison, mas também esperam ajudar os mais necessitados. Nesta quinta-feira, 6, Harry e Meghan estão pedindo uma mudança efetiva e distribuição da vacina contra a Covid-19.

Como os fãs da realeza sabem, o primogênito do Duque e da Duque de Sussex completa dois anos neste dia 6 de maio. Em declaração emitida pela Fundação Archewell, o casal expressou gratidão pela bondade e caridade do público, especialmente com o pequeno.

"Temos sido profundamente tocados nos últimos dois anos por sentir o calor e o apoio de nossa família em homenagem ao aniversário de Archie", informou o comunicado. "Muitos de vocês doam para instituições de caridade em nome dele e marcam a ocasião retribuindo ou fazendo um ato de serviço – tudo por meio da bondade de seus corações".

"Vocês arrecadam fundos para aqueles que mais precisam e continuam a faze-lo organicamente e abnegadamente. Continuamos extremamente gratos".