Eleven tem sua origem provocada em trailer da 4ª temporada de Stranger Things

Os fãs de Stranger Things estão atentos quando a série lança um novo teaser! E nesta quinta-feira, 6, não foi diferente, já que a Netflix divulgou outro trecho da série de sucesso.

O registro parece sugerir que os próximos episódios mergulharão nos primeiros anos sombrios de Eleven [Millie Bobby Brown] e Dr. Martin Brenner, ou "Papa" [Matthew Modine].

Várias crianças com cabelos cortados podem ser vistas com alguns brinquedos educativos, como blocos e tabuleiros de xadrez. Em certo momento, um Magic 8-Ball exibia a mensagem "Sinais apontam para sim" e, mais tarde, Brenner entra em uma sala com os pequenos.

"Bom dia, crianças", disse ele, levando a um coro de vozes respondendo: "Bom dia, papa". E então, Brenner segue: "Como vocês estão hoje?". E as crianças falam: "Bem, papa". Por fim, o doutor acrescenta: "Ótimo, fico feliz em ouvir isso. Porque hoje, tenho algo muito especial planejado para vocês".

Isso levou a uma respiração opressivamente pesada e, então, os espectadores podem ver uma porta com o número "11". "Onze, você está ouvindo?". E os olhos da personagem se abrem!