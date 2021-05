Recomendado para você : Luan Santana convida Juliette para clipe e avisa sobre gravadora: "Portas abertas"

Juliette Freire, a grande campeã do BBB21, finalmente teve a oportunidade de falar com seu maior ídolo, Luan Santana. O encontro virtual entre Juliette e Luan foi tão emocionante que a vencedora recebeu propostas bem especiais!

Os participantes desta edição se reuniram no programa 'BBB A Eliminação' e, então, a musa de 31 anos foi surpreendida com uma chamada de vídeo do cantor.

"Queria dizer pra você que me emocionei muito desde o começo. Você era minha torcida desde o primeiro dia! Quando eu vi o seu carinho comigo, que sempre falava de mim, o carinho com as minhas músicas e carreira, fiquei muito feliz", disse ele.