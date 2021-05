Paulo Gustavo é homenageado por moradores de Niterói com aplausos e buzinas

Paulo Gustavo morreu na terça-feira, 4 de maio, por causa de complicações causada pelo COVID-19.

Ele estava internado desde o dia 13 de março no hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro e vinha apresentando melhoras significativas. Ele chegou até a interagir com os médicos e com seu marido, Thales Bretas.

Infelizmente, no último domingo, 2, ele apresentou uma piora no quadro e sofreu uma embolia pulmonar. Nesta terça-feira, o boletim médico publicado no período da tarde disse que o ator estava com um quadro irreversível, mas mantinha os sinais vitais.