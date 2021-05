Arthur Picoli se declara ao vivo para Carla Diaz: "Ainda estou apaixonado"

No entanto, eles voltaram a aparecer juntos, algumas horas depois, no Prêmio #RedeBBB, quando foram receber o prêmio de 'Melhor Casal', ganhando com 90,82% dos votos.

"Fomos um casal de muitos altos e baixos, e, quando eu saí, vi muita coisa que eu não queria, me surpreendeu", desabafou Carla. Foi então que Arthur fez a declaração.