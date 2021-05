Recomendado para você : Juliette agradece fãs em vídeo: "Obrigada por não soltarem minhas mãos"

Juliette, vencedora do BBB21, usou o Instagram para gravar um vídeo agradecendo sua fanbase, os Cactos, pelo apoio que recebeu durante todo o desenrolar do reality show. Como não amar?

Para quem não sabe, a sister levou o grande prêmio do programa (R$ 1,5 milhão) após disputar o pódio contra Fiuk e Camilla de Lucas. Juliette recebeu nada mais, nem menos, do que 90,15% dos votos para ser a vencedora, deixando Camilla em segundo, com 5,23%, e Fiuk em terceiro, totalizando 4,62%.

Na gravação, Juliette inicia: "Oi, meus cactos, minha gente, eu estou morrendo de vergonha. Meu primeiro vídeo para vocês, eu queria fazer uma coisa legal. Consegui dormir, consegui descansar, ainda não consegui ver a minha mãe".