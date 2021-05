Recomendado para você : Lucas Penteado diz ter perdoado Karol Conká: "Errar faz parte desse jogo"

Lucas Penteado decidiu seguir em frente e perdoar Karol Conká. Depois de se entender com Projota e até cantar com o rapper na final do BBB21, Lucas disse na noite de quarta-feira, 6, que conseguiu perdoar Conká.

Os participantes desta edição se reuniram para o programa 'BBB A Eliminação'. E primeiro, o ator falou do cantor, com quem também teve alguns atritos no reality show.

"Foi coisa do jogo. Conviver com 19 pessoas que você não conhece, que são completamente diferentes, acaba acontecendo algumas adversidades. Ele é um poeta absurdo, um artista fantástico e a música dele vai estar na minha vida pra sempre".