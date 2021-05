Tudo sobre a família de Juliette, campeã do BBB21

Já Dona Fátima e Juliette são unha e carne, mesmo morando em casas diferentes. Após faturar o prêmio do BBB21, a musa revelou que deseja pagar pela cirurgia da matriarca, que apresenta uma doença cardíaca.

Em entrevista ao Mais Você, da Globo, a campeã revelou que a mãe trabalhava como barbeira e aprendeu a ler e escrever com as filhas. "Eu ensinei do início, ela não sabia ler nem escrever. Quando ela teve o AVC, eu usei a escrita para ajudar na coordenação motora. Mas eu ensinei quando a minha irmã ainda estava viva", explicou Juliette.