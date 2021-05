Marlon Wayans, de As Branquelas, homenageia Paulo Gustavo: "Foi cedo demais"

A morte de Paulo Gustavo repercutiu muito entre as celebridades. Depois de Beyoncé, foi a vez do ator Marlon Wayans prestar homenagem a Paulo nas redes sociais.

O ator de As Branquelas postou uma foto em preto e branco do humorista no Instagram e inseriu o ano de nascimento e morte, ou seja, 1978 e 2021.

"Eu nunca conheci você, mas ouvi ótimas coisas de todos os meus amigos e fãs brasileiros. Minhas condolências à sua família, entes queridos e fãs que amam você profundamente. Descanse bem, amigo. #rippaulogustavo. Foi cedo demais", escreveu ele.