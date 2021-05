Saiba quem é o modelo que dá beijão em Anitta no clipe de 'Girl From Rio'

Anitta renovou o lacre musical com o lançamento mundial de Girl From Rio. E no clipe que deu o que falar, Anitta não apenas mostrou o antes e depois do Rio de Janeiro, mas fez questão de beijar muito na boca. Amamos!

Dirigido por Giovanni Bianco, o vídeo mostra cenas da Cidade Maravilhosa na década de 60 e do Piscinão de Ramos, onde a estrela fez seu primeiro show gratuito.

E uma das cenas que chama atenção é o beijão de língua que a cantora dá em um rapaz. Mas quem é o sortudo da vez?