Tatá Werneck e Marcus Majella prestam lindas homenagens a Paulo Gustavo

"O que nós tínhamos, era uma conexão de almas mesmo. Nunca vou esquecer você, sua generosidade e seu olhar atento pro mundo, que você lindamente transformava em arte. Vai viver pra sempre no meu coração e nos meus melhores pensamentos. Você uma vez me encaminhou no WhatsApp, uma notícia que dizia: porque um dia ainda vamos nos encontrar, e gargalhar juntos por toda eternidade. Por enquanto, sigo aqui com a difícil missão de fazer desse mundo um lugar melhor e cheio de amor. Principalmente para Gael e Romeu. Serei um ótimo Tio pra eles. Eu te prometo. Te amo pra sempre!".