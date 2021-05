Marido de Paulo Gustavo se despede do ator: "Sempre te amarei"

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, prestou uma emocionante homenagem ao ator nas redes sociais. Paulo faleceu na noite de terça-feira, 4, após complicações da Covid-19.

Em seu Instagram, o dermatologista lamentou a morte do humorista, que esteve internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

"Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias... Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo... tão feliz! E foi muito!", iniciou ele.

"Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você! Como eu aprendi, cresci! Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão!".