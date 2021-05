Recomendado para você : Corpo de Paulo Gustavo será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

A morte de Paulo Gustavo transformou o humor em lágrimas na noite de terça-feira, 4. Paulo faleceu aos 42 anos devido às complicações causadas pela Covid-19.

O corpo do humorista será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, localizado no centro da cidade e bastante usado para velórios de grandes personalidades.

"O Theatro Municipal do Rio de Janeiro lamenta profundamente a morte do ator e comediante Paulo Gustavo, de 42 anos, e esclarece que colocou o Theatro à disposição da família para o velório, seguindo todos os protocolos de segurança da Covid-19", informou o local.

A cerimônia de despedida será restrita a familiares e deve seguir todas os protocolos impostos pelas autoridades sanitárias. O caixão do ator deve permanecer lacrado por conta do risco de contaminação do novo vírus.