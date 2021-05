Lucas Penteado faz reencontro emocionante com Projota na final do BBB21

O BBB21 chegou ao fim na noite de terça-feira, 4, coroando Juliette Freire como a grande campeã da temporada! Além do discurso de Tiago Leifert, outro momento emocionante da final foi o dueto entre Lucas Penteado e Projota.

Depois de cantar Ela Só Quer Paz, o rapper voltou ao palco do BBB para apresentar um de seus maiores sucessos, Muleque de Vila.

No entanto, muitos não esperavam a entrada de Lucas, que pediu para sair do reality show após desavenças com alguns participantes, incluindo o próprio Projota.

"Foi bem bacana, foi um momento muito especial", disse o ator, ao site do Big Brother Brasil. "Uma das minhas músicas preferidas, sempre foi um sonho cantar com o Projota. E encerrado com a Juliette campeã e milionária, melhor dia da minha vida! Cê é loko!".