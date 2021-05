Juliette Freire é a grande campeã do BBB21! O Brasil inteiro vibrou na noite de terça-feira, 5, com a merecida vitória de Juliette no reality show.

Favorita do público, a paraibana venceu esta edição com 90,15% dos votos, deixando Camilla de Lucas em segundo, com 5,23%, e Fiuk em terceiro, totalizando 4,62%.

Em seu discurso, Tiago Leifert falou sobre a transformação de cada finalista e levou todos os telespectadores às lágrimas ao falar sobre a vencedora.

"Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça-like, bloqueada, oportunista, fora o que falaram nas suas costas", iniciou o apresentador. "Tentaram de tudo, Ju. Tentaram te deixar triste, te deixar louca e te deixar má".