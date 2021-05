Tatá Werneck fala sobre estado de Paulo Gustavo: "Está vivo e lutando"

Tatá Werneck foi às redes sociais para desmentir os rumores de que Paulo Gustavo havia morrido. Nesta terça-feira, 4, internautas repercutiram os boatos sobre Paulo e Tatá, sua amiga pessoal, interviu sobre o ocorrido.

Depois do último boleto médico, que informava sobre a situação grave do comediante após sofrer embolia pulmonar, a RIC, afiliada da Record TV em Curitiba, exibiu imagens da família chorando no hospital e deu a entender que ele havia falecido.

Os fãs logo deixaram o nome do artista entre os mais comentados do Twitter; e, por conta disso, a atriz se manifestou na rede social.