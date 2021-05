Recomendado para você : BBB21: Sarah se reencontra com Rodolffo e Caio após brigas no reality show

Sarah, Rodolffo e Caio, ex-participantes do BBB21, podem ter se desentendido dentro do reality show, mas deixaram claro que pretendem deixar tudo isso para trás! Os três se reencontraram e foram só amor um pelo outro, segundo um vídeo publicado pelo cantor sertanejo no Instagram.

Para quem não sabe, todos os ex-participantes estão hospedados no mesmo hotel no Rio de Janeiro e, por isso, alguns já estão se reencontrando. Após Rodolffo mostrar no Instagram que tinha se reunido com Caio, Projota e Arthur, Sarah também apareceu para comemorar o fim da 21ª edição do BBB. Na gravação, é possível ver que Sarah dá um abraço apertado em Caio e depois em Rodolffo.

Vale dizer que, mais cedo, Sarah também reencontrou Gilberto, seu maior parceiro dentro do reality show.