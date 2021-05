Pink reescreveu o seu testamento após batalha assustadora contra o coronavírus

Amy Sussman/E! Entertainment/NBCU Photo Bank

Ainda não está claro se Pink: All I Know So Far vai falar sobre a batalha da família com o coronavírus, mas Pink já havia comentado sobre como a doença era assustadora.

Em abril, ela disse para Ellen DeGeneres como foi contrair a doença com seu filho quando os doutores ainda estavam aprendendo a tratar os pacientes. Pink relembrou como os sintomas pioraram rapidamente, afirmando: "Esse foi o ponto em que fiquei: Ok, vamos para o hospital? O que faremos agora? Porque foi a coisa mais assustadora que eu passei em minha vida".

Após se recuperar, ela doou R$ 1 milhão para a causa do coronavírus.