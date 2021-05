Britney Spears desabafa sobre documentários "hipócritas" de sua vida

Instagram

No final da legenda, Britney mencionou que não fala mais com ex-maquiador "Billy B", mais conhecido como Billy Brasfield. Os dois trabalharam juntos quando ela era jurada no The X Factor, entre 2012 e 2013.

Em março, o maquiador escreveu em seu Instagram que a cantora confessou que outra pessoa escrevia suas legendas nas redes sociais.

"O conteúdo é ela, mas... as palavras NÃO são como ela se sente", disse ele, de acordo com o Page Six. Mas, Britney negou as afirmações: "Eu realmente não falo com Billy B mais, então eu estou honestamente muito confusa".