Veja a 1 ª imagem da personagem de Kim Kardashian em 'Patrulha Canina - O Filme'

Kim Kardashian decidiu expandir o seu império glorioso para um novo segmento: cachorrinhos animados! Kim, que ganhou o título de bilionária pela Forbes, emprestou sua doce e marcante voz para uma nova personagem do filme de Patrulha Canina!

A musa de Keeping Up With the Kardashians se une a um elenco de estrelas, que inclui Randall Park, Yara Shahidi, Dax Shepard, Tyler Perry e Jimmy Kimmel, que darão vida aos filhotes.

A mãe de North, Saint, Chicago e Psalm será uma cachorrinha poodle branca chamada Delores que, sem dúvidas, será atrevida na vida de Marshall [Kingsley Marshall], Carmen [Monique Alvarez] e o resto da equipe.

Em Patrulha Canina – O Filme, a gangue de cachorrinhos deve viajar para a Adventure City a fim de enfrentar o passado de um dos membros, enquanto forma uma nova aliança com um Dachshund experiente, segundo comunicado à imprensa.