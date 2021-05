Recomendado para você : Paulo Gustavo apresenta piora após sofrer embolia pulmonar: "Extrema gravidade"

Paulo Gustavo apresentou piora nas últimas 24 horas. Paulo, que segue internado desde 13 de março com Covid-19, teve "complicações graves", segundo informou o boletim médico.

A assessoria de imprensa informou nesta segunda-feira, 3, que o ator "acordou e interagiu bem" com a equipe profissional e seu marido, Thales Bretas, mas que, horas depois, sofreu uma embolia pulmonar.

"Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem. Após a redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido".