Khloé Kardashian começa a seguir Anitta no Instagram e fãs vibram

Anitta está fazendo seu nome no exterior. Os internautas mais atentos perceberam que Anitta recebeu o follow de ninguém menos que Khloé Kardashian!

A musa de Keeping Up With the Kardashians passou a seguir a brasileira, que está morando nos Estados Unidos, no Instagram. A cantora, por sua vez, já seguia a mãe de True Thompson na rede social.

Já nesta segunda-feira, 3, a dona do hit Girl From Rio mostrou produtos da Dose & Co, que foram enviados pela própria Khloé. Amamos!