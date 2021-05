Kim Kardashian diz que está "pronta" para ser feliz novamente em KUWTK

É realmente o fim de uma era! Em teaser exclusivo e recém-lançado de Keeping Up With the Kardashians, a família Kardashian-Jenner prova que ainda há muitos dramas, confrontos e lágrimas antes do fim da última temporada.

"O medo de tudo parar é assustador para mim", admite Scott Disick, enquanto Kendall Jenner confessa que "simplesmente não conhece a vida sem" o reality show da família.

No entanto, a revelação mais comovente vem na conversa entre Kim Kardashian e Kris Jenner, que discutem as desgraças do casamento com Kanye West.

Depois de Kim chorar para Kendall que ela "se sente uma perdedora" em meio ao drama conjugal com o ex-marido, a matriarca tenta confortar a empresária. "Eu só quero que você seja feliz e alegre", aconselha Kris. "Sim, e também estou pronta", responde Kim.

Embora houvesse rumores de separação na época da gravação, os dois só pediram o divórcio oficialmente em 19 de fevereiro de 2021. Eles se casaram em 2014 e são pais de North West, Saint West, Chicago West e Psalm West.