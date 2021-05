Billie Eilish surpreende ao posar toda sensual na capa da Vogue

Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Billie Eilish deixou os fãs boquiabertos no domingo, 2. O motivo? Billie lançou a capa da edição de junho da Vogue britânica no final de semana e levou os admiradores à loucura ao aparecer toda sensual e quase que irreconhecível. Musa!

A jovem ganhadora do Grammy surge em um dos cliques com um espartilho rosa da Gucci e uma saia provocante com lingerie da Agent Provocateur. Ela complementou o visual com luvas de látex de cor nude de Atsuko Kudo Latex e peças de joalheria de Jacquie Aiche e Anita Ko.

O estilo sexy, que lembrava as estrelas estilo pin-up do passado, não foi a única coisa que chamou atenção. Billie também posou com madeixas loiras platinadas e onduladas, bem ao estilo Marilyn Monroe e Jayne Mansfield.

"Eu me sinto mais como uma mulher, de alguma forma", descreveu a estrela sobre seus novos fios. E para a surpresa de muitos, a própria cantora é o cérebro por trás de seu ensaio de fotos para a revista, que, segundo eles, foi inspirada por um visual "clássico e antigo".

"Eu literalmente nunca fiz nada neste reino. Você sabe, além de quando estou sozinha e essas merd*s", mandou a jovem.