Lily James quebra o silêncio sobre escândalo de traição com Dominic West

Lily James ainda não está pronta para discutir sobre as fotos com Dominic West.

Porém, em uma nova entrevista, a atriz falou sobre as notícias que ela e o astro de The Pursuit of Love estamparam durante outubro de 2020, na Itália. Como os fãs devem se lembrar, Lily e Dominic, que está casado com Catherine FitzGerald, levantaram sobrancelhas quando ele foi visto dando um beijo no pescoço de Lily durante um almoço com o amigo e assessor deles, Angharad Wood.

"No fim do almoço, Lily sentou ao lado de Dominic e ele não resistiu em beijar o pescoço dela e fazer um carinho", disse uma fonte do E! News na época. "Então, quando eles visitaram uma igreja próxima, Dominic colocou a sua mão no bumbum de Lily".

Após as fotos surgirem, Dominic e sua esposa, Catherine, confirmaram que ainda estão juntos. Lily, porém, ficou em silêncio sobre todo o escândalo.

Agora, após sete meses, a estrela de Cinderella admite que ela tem "muito a dizer" sobre o assunto. Em uma entrevista para o The Guardian, publicada no dia 2 de maio, Lily foi questionada sobre a repercussão da mídia após as fotos dela com Dominic surgirem. "Eu realmente não estou disposta a falar sobre isso", respondeu ela. "Eu queria dizer muitas coisas, mas agora não. Estou com medo".