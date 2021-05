Recomendado para você : BBB21: Viih Tube e Pocah rebatem provocações no 'Domingão do Faustão'

Viih Tube, Arthur Picoli e Pocah participaram no domingo 2, do Domingão do Faustão para falar sobre o BBB21. No entanto, Viih e Pocah não esperavam ouvir algumas provocações no palco do programa dominical da Globo.

Primeiro, a youtuber rebateu uma pergunta da repórter Fany Vidal, que ressaltou que a jovem "poderia ter se posicionado mais algumas vezes".

"Mas o que eu quero saber, que o pessoal estava comentando, o que o foi mais difícil: tomar banho ou ver a eliminação da sua família? Por que você construiu uma família lá dentro, né?", disse Vidal, aos risos.