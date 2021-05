Maria Ribeiro culpa política por divórcio de Caio Blat: "Votou no Aécio"

Maria Ribeiro não tem papas na língua! Em nova entrevista ao jornal O Globo, Maria revelou que seus dois casamentos foram cercados por política e que um deles chegou ao fim por uma divergência política durante as Eleições Presidenciais de 2014.

"Sempre achei que dava para cada um do casal votar em uma pessoa. Mas, em 2014, o Caio [Blat] votou no Aécio [Neves]", lamentou a atriz, referindo-se à disputa entre o político e a ex-presidente do Brasil, Dilma Roussef.

"Eu falei: 'Caralh*'. Posso achar a Dilma sem talento nem para ser síndica, mas acho que é aquela coisa 'por baixo da pedra' do [Fernando] Pessoa: tem uma parada que é do mal e outra que é do bem. Impressionante como a política foi ocupando tudo, né?".

Como os fãs sabem, Maria se relacionou com Blat durante 12 anos. Atualmente, o ator namora Luisa Arraes, que vem de família política de Pernambuco.