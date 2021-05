Recomendado para você : Luisa Mell revela que está novamente com Covid-19

Luisa Mell, que foi diagnosticada com Covid-19 no ano passado, contraiu mais uma vez a doença. Nesta sexta-feira, 30, Luisa revelou a notícia aos seguidores no Instagram.

A ativista em defesa dos animais disse que inicialmente fez um teste rápido de farmácia que deu negativo, mas após se sentir mal decidiu realizar um PCR que teve resultado posivito para coronavírus.

"Estou novamente com coronavírus. Ontem à noite não conseguia comer de maneira nenhuma. Fui até a farmácia e fiz o exame rápido de sangue. Resultado negativo. Mas eu comecei a me sentir muito cansada. Achei melhor fazer mais um exame. Desta vez o do cotonete. E o resultado foi positivo", iniciou ela.