Recomendado para você : Nick Jonas apresentará o Billboard Music Awards 2021

Os fãs de Nick Jonas já podem comemorar! O motivo? Nick, que vai lançar série sobre seu casamento, será o apresentador do Billboard Music Awards 2021.

A Dick Clark Productions e a NBC anunciaram nesta sexta-feira, 30, que o cantor de 28 anos apresentará a cerimônia ao vivo no Microsoft Theatre em Los Angeles. A premiação acontece em 23 de maio. Amamos!

E como os fãs sabem, o astro dos palcos já conhece bem o Billboard Music Awards. Afinal, ele levou para casa três troféus no ano passado, com seus irmãos Kevin Jonas e Joe Jonas, quando venceu as categorias Top Duo/Grupo, Top Radio Songs Artist e Top Radio Song por Sucker.

Os irmãos Jonas também já se apresentaram no evento. Nick, por sua vez, possui um pouco de experiência em apresentação, já que liderou o Saturday Night Live no início deste ano e foi o hoster do Nickelodeon Kids 'Choice Awards em 2015.