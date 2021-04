Carla Diaz topa falar com Arthur mas descarta volta: "Não muda o sentimento"

Carla Diaz e Arthur Picoli ainda fazem mistério sobre o futuro do romance após o BBB21. No entanto, Carla deixou claro em nova entrevista que descarta um relacionamento sério com Arthur. Será que as coisas ainda podem mudar?

"Somos pessoas adultas e maduras. Pessoas maduram conversam. Qual o problema de conversar?", disse a atriz à revista Quem, que também refletiu sobre o momento icônico em que se ajoelhou para o instrutor de crossfit ao voltar do Quarto Secreto.

"Como mulher, pensei que uma ajoelhada não me afetaria em nada. Se a mulher está afim de ajoelhar, ela ajoelha e ponto, independente do que vão achar. Sou dessas! Se quero fazer alguma coisa, vou lá e faço. Tanto que brinquei falando 'Arthur Picoli de Conduru, você aceita ser meu aliado no jogo?'. É claro que era uma brincadeira! Quando eu ia falar isso sério? Decorei aquele texto na cabeça achando que ia arrasar".

Carla deixou claro que não jogava com Arthur e queria trazê-lo para o seu lado na disputa.

"Não percebi que a resposta foi 'partiu'. Ele estava bêbado depois da festa e eu estava morrendo de sono. Eu só queria fazer aquele VT. A verdade é essa. Estava morrendo de sono porque não tinha dormido nada. Quando me acordaram no Quarto Secreto, não imaginava que voltaria naquela hora para a casa. Ninguém me avisava nada. Era tudo na surpresa. A única coisa que eu premeditei foi esse VT da volta. Foi uma forma de demonstrar 'estou com você'".