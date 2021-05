Fausto Silva irá assinar contrato com a Band, diz colunista

No final de janeiro, o colunista Daniel de Castro, do Notícias da TV, revelou que Fausto decidiu não renovar seu contrato com a Globo.

De acordo com o veículo, o apresentador, que está há 32 anos no canal, recusou uma proposta de mudar do domingo para as noites de quinta-feira, e fica no ar até dezembro.

Na época, o apresentador se pronunciou agardecendo à emissora: "Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita!"