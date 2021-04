Kim Kardashian surge quase irreconhecível com fios loiros e sobrancelha descolorida

Kim Kardashian, que está sentindo "como ela mesma de novo" após divórcio, surpreendeu os fãs com novo visual. Nessa quinta-feira, 29, Kim surgiu quase irreconhecível no Instagram com o cabelo loiro e as sobrancelhas descoloridas.

"Você consegue adivinhar qual é a vibe do set hoje?", perguntou a estrela de KUWTK.

"Está muito fofo, pessoal, minhas sobrancelhas descoloridas. Estou curtindo. Mal posso esperar para mostrar a vocês o look final!", disse ela. Além disso, a fundadora da KKW Beauty também adicionou uma peruca loira ao look de olho esfumado e lábios nude.

O crédito por sua transformação ficou por conta do hairstylist Jesus Guerrero e do makeup artist Ariel Tejada. No entanto, a mudança não durou muito, já que logo depois a musa surgiu com seu cabelo e sobrancelhas naturais. "Estou de volta ao castanho já, não se preocupem", disse ela.