Karol Conká admite "tristeza profunda" após o BBB21: "Eu só queria sumir"

Karol Conká refletiu sobre a realidade após deixar o BBB21. Na quarta-feira, 28, Karol foi ao programa Saia Justa e disse que quis "sumir" depois de perceber a proporção de todos seus atos fora do reality show.

"Não é fácil lidar com a rejeição", assumiu a cantora, que deixou o programa com o maior número da história do Big Brother. "Eu já havia encarado a rejeição quando era mais nova e com isso acabei criando cascas, armaduras para me defender de quando me sentia vulnerável. E depois que me tornei artista, essa rejeição ficou um pouco mais afastada".

A estrela explicou que quando entrou na atração, expôs "uma camada, uma fragilidade, um comportamento muito feio".

"Todos nós temos essas feridas que a gente acaba escondendo embaixo do tapete e esse tapete foi levantando dentro da casa. Eu tive esse distúrbio comportamental e emocional, não soube lidar com toda a pressão que estava vivendo ali".