Cinco suspeitos são presos por roubo dos cães de Lady Gaga

Harold e McBride são considerados "auxiliares após o crime inicial", diz o comunicado de imprensa da polícia. Autoridades alegam que McBride respondeu ao aviso de recompensa de US$500 mil e, por fim, trouxe os cães para a Estação Olímpica no dia 26 de fevereiro. Os investigadores afirmaram que descobriram que McBride "tinha um relacionamento com o pai de um dos suspeitos, Harold White".

De acordo com a polícia, os cães não foram visados em conexão com Gaga. "As evidências sugerem que os suspeitos sabiam do grande valor da raça de cães e foi a motivação para o roubo", afirma a polícia.