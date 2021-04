Pocah é pedida em casamento ao vivo no 'Mais Você'

Pocah, eliminada do BBB21 nessa quinta-feira, 29, teve uma surpresa ao participar do Mais Você, de Ana Maria Braga. Ronan, noivo de Poach, surgiu no estúdio do programa e pediu a cantora em casamento ao vivo!

Ao rever o amado, a funkeira se emociona e vai às lágrimas: "Você disse que não poderia vir".

"Queria muito agradecer, de verdade, tudo o que você fez pela gente. Foi o momento mais corajoso que eu pude presenciar. E toda a sua força, nossa distância fez mostrar o quanto eu te amo cada dia mais", disse ele.