BBB21: Camilla e Juliette passam mal e desistem da prova do líder

O BBB21 que está próximo do fim, vai selecionar o primeiro finalista após término da prova do líder, iniciada nessa quinta-feira, 29. Após as desistências de Camilla de Lucas e Juliette Freire, ainda continuam na competição, Fiuk e Gilberto Nogueira.

Na prova cada brother precisa resistir mais tempo abraçado a um "batom" da marca patrocinadora, enquanto a estrutura gira e provoca mudanças no tempo, como vento e "chuva".

Camilla foi a primeira a deixar a prova após pouco mais de uma hora ao passar mal. Logo no início, a sister começou a chorar e revelou ter vomitado. A influencer explicou que tem problema em ficar em lugares que estão rodando.