Os momentos marcantes dos participantes de No Limite em cada BBB

Falta pouco para apreciarmos mais uma edição de No Limite! Depois da grande final do BBB21, os telespectadores poderão assistir a um No Limite com ex-BBBs.

Isso mesmo: os 16 participantes já são, digamos, pra lá de conhecidos do público, conforme o E! Online Brasil noticiou nesta semana.

E como qualquer fã de Big Brother Brasil sabe, os escolhidos para o novo reality show reúnem muitos momentos inesquecíveis – incluindo polêmicas! – na história do programa.