Anitta revela que já foi vacinada contra Covid-19

Anitta, que discutiu com Ministro do Meio Ambiente, falou sobre a Covid-19 em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 29, para divulgar seu novo trabalho Girl From Rio, segundo o Metrópoles. Na conversa, Anitta revelou que já foi vacinada contra o coronavírus.

"Ai, gente, é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Dá uma tristeza de ver como que está no Brasil", disse a cantora.

Em seguida, a estrela relacionou o estado do país em meio à pandemia com as atitudes tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro e ressaltou que nos Estados Unidos as coisas mudaram com a entrada de Joe Biden.