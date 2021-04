Recomendado para você : Como Harry e Meghan ajudaram a celebrar o 10º aniversário de Kate e William

Príncipe Harry e Meghan Markle encontraram uma forma de celebrar o aniversário de 10 anos do casamento de Kate Middleton e Príncipe William. Mesmo de longe, Meghan e Harry apoiaram William e Kate na data especial.

Segundo porta-voz do Duque e da Duquesa de Sussex, eles parabenizaram o casal de forma privada.

A data foi celebrada nesta quinta-feira, 29, com um ensaio especial do casal e um vídeo em família com os filhos Príncipe George, Príncipe Louis e Princesa Charlotte.

Há uma semana, Harry viajou para Inglaterra para assistir ao funeral de seu avô, príncipe Philip. O triste evento marcou a reunião pública de Harry com William e Kate pela primeira vez desde sua entrevista bombástica com Oprah Winfrey. Apesar de estarem separados pelo primo Peter Phillips enquanto andavam atrás do caixão de seu avô, mais tarde eles foram vistos caminhando juntos do lado de fora da Capela de St. George depois que o funeral terminou.